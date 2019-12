Ordina la pizza e quello che succede dopo è la sua salvezza

Questa vicenda, che dai primi momenti sembrava tragica ma ha avuto un lieto fine, si è svota in America dove una donna, Cheryl Treadway ha avuto la freddezza di chiedere aiuto nel modo più incredibile. La donna era in casa con il compagno violento che, sotto l’effetto di droga e alcool stava minacciando lei e i suoi bambini con un’arma.

’uomo, per fortuna le ha concesso di chiamare la pizzeria per far cenare i bambini e la donna ne ha approfittato per chiedere aiuto. Infatti, ha usato l’applicazione di Pizza Hut e sotto l’ordine di una pizza maxi con i peperoni e il pane all’aglio ha aggiunto questa frase “Per favore aiutateci. Chiamate il 911”.

La donna è stata fortunata perchè chi ha ricevuto quest’ordine ha capito immediatamente che quella era una richiesta di aiuto e ha allertato le forze dell’ordine che sono prontamente intervenute. I poliziotti hanno parlato per circa venti minuti da dietro la porta con l’uomo per calmarlo e poi lo hanno convinto a lasciare la donna con i suoi bambini liberi dopo di che lo hanno arrestato.