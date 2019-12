Giovane coppia di youtuber decide di fare un video per far crescere i like ma quello che accade non lo avevano preventivato

Una coppia con un bambino, Pedro Ruiz III e Monalisa Perez erano una coppia di youtuber con la fissazione di far crescere quanto più possibile i like del loro canale e per questo si inventavano sempre una cosa nuova.

Un giorno hanno pensato di fare una serie di video per far capire alla gente e “mostrare la vita vera di una giovane coppia di genitori”. Stavano per fare un video che secondo loro avrebbe fatto il pieno di like e lo avevano anche preannunciato su twitter con grande entusiasmo.

Avevano deciso che la ragazza avrebbe sparato un colpo di pistola a Pedro ma tra loro due doveva esserci un libro che avrebbe dovuto fermare il proiettile. Così non è stato e il proiettile ha colpito Pedro che è morto sul colpo. La ragazza ha immediatamente allertato la polizia che l’ha arrestata ma poi l’ha fatta uscire su cauzione perché era in attesa del suo secondo bambino.

Se il processo deciderà che dovrà tornare in carcere dopo aver partorito potrebbe scontare una pena di 20 anni e tutto per un video su you tube altamente a rischio il cui epilogo era facilmente prevedibile.