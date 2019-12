Bambina sposa il suo infermiere , la mamma organizza una splendida festa

Abby era una bambina di 4 anni che si era ammalata di leucemia e per questa trascorreva tante giornate in ospedale. La piccola aveva il suo infermiere preferito, Matt Hickling,un bellissimo ragazzo dagli occhi azzurri che per lei era il suo principe azzurro.

La bambina adorava stare con lui e la mamma, sapendo di renderla felice aveva organizzato il loro matrimonio. Quel giorno Abby era stata tanto felice.

Da quel giorno son passati due anni, oggi Abby è una bambina di sei anni che è riuscita a sconfiggere la malattia grazie anche alla sua immensa voglia di vivere e la famiglia della piccola ha aperto una pagina facebook, Amazing Abby, per raccogliere fondi per sostenere la ricerca e per aiutare le altre famiglie che stanno vivendo un dramma simile a quello che hanno vissuto loro.

Matt Hickling ha raccontato così ciò che ha vissuto: “L’idea della mamma mi ha colpito tantissimo. Vedere Abby così felice mi ha commosso. E quando la mia paziente mi ha chiesto timidamente di sposarla non ho esitato a dire di sì. Spero che Abby e la sua famiglia ricorderanno questo giorno con il sorriso, soprattutto quando ci saranno da affrontare momenti più duri”.

Dopo due anni la mamma di Abby ha organizzato una serata, un ricevimento di nozze che ha come scopo quello di raccogliere fondi per la fondazione Nicks Fight to be Healed.