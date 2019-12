Ragazzina di 16 anni inizia a preparare cupcake e a venderli per aiutare la mamma

Una storia dolcissima che arriva dall’Oklahoma .

Una ragazzina di 16 anni, Tyler Mc Clain ha deciso di smettere di studiare e di preparare dolci e , in particolare cup cake per aiutare la mamma che si è ammalata di tumore al seno. La ragazzina che frequentava la scuola , ad un certo punto, si è resa conto che serviva che si mettesse a lavorare perché la mamma per curarsi non poteva più portare soldi a casa. E così sfruttando la sua passione per la preparazione di dolci ha iniziato a prepararli e a venderli su internet a 2 dollari l’uno.

La mamma Talisha glielo ha lasciato fare e la ragazzina ha preparato più di 500 cupcake, alcuni di questi sono stati comprati anche dal sindaco della citta dell’Oklahoma dove vive la ragazza con la sua mamma.

Gli amici hanno anche organizzato una raccolta fondi aprendo una pagina su GoFundMe per aiutare i McClain.

La mamma ha detto così: “Mia figlia vorrebbe mettere a frutto il suo talento con i dolci e quindi le piacerebbe frequentare la scuola di cucina“ e poi ha aggiunto: “Il cancro al seno non è affatto uno scherzo e, adesso che conosco qualcuno che ci è passato, me ne rendo conto”.