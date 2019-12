Uomo pranza ogni giorno al ristorante da solo ma la gente quando lo vede capisce una cosa straordinaria

Un uomo ogni giorno pranza da solo al ristorante , sempre nello stesso, lo Smith’s di Reidsville, una cittadina degli Stati Uniti d’America.

Questa è un’abitudine che l’uomo ha sempre avuto da quando, in compagnia della moglie, aveva deciso che il pranzo se lo sarebbero concesso in quel ristorantino. I due formavano una coppia molto affiatata , infatti, erano stati insieme per ben 63 anni prima che la donna morisse.

Per lui questo era un dolore inconsolabile e allora aveva cercato un piccolo espediente per sentirsi meno solo: portava ogni giorno con sè la foto della moglie che appoggiava sul tavolo e aveva , almeno in parte, la sensazione di stare ancora con lei sempre nello stesso ristorante, a pranzo come per tanti anni avevano fatto.

Clarence e Carolyn Purvis si erano conosciuti quando erano adolescenti e andavano ancora a scuola. Dal momento che decisero di fidanzarsi non si sono più separati e hanno avuto una lunga vita insieme allietata dalla nascita di figli e nipoti e la separazione forzata per la morte della moglie era stato un momento dolorosissimo da superare.

L’uomo non si staccava mai dalla foto della moglie e chiunque lo vedeva pranzare in compagnia di quella fotografia provava una tenerezza infinita.