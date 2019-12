Ragazza 17enne già mamma di un bambino molto piccolo, va in discoteca all’improvviso entra la nonna e la trascina via, la reazione dei presenti

Una ragazza di 17 anni, è già mamma di un bambino di pochi mesi. E’ facilmente intuibile che a quell’età si è poco propensi a fare sacrifici e a mettere in secondo piano se stesse a favore del bambino. Se questa è la normalità per chi diventa mamma ad un’età più matura è certamente difficile da accettare per una 17enne. Questa ragazza, che vive a El Bordo a 62 chilometri da Salta in Argentina si era concessa una serata in discoteca in compagnia dei suoi amici. Mentre ballava e certamente aveva preso un po’ le distanze mentali da ciò che l’aspettava a casa, si è vista piombare sulla pista da ballo la nonna che l’ha presa per un braccio e l’ha costretta a seguirla dicendole che era arrivato il momento di tornare a casa perché il suo bambino l’aspettava.

La ragazza, che non si aspettava di certo di vedere la nonna in quel locale, si è gelata e non ha potuto fare altro che seguire la nonna innanzitutto perhè non le dava altra scelta e poi per contenere al massimo la brutta figura che stava facendo.

La ragazza ha seguito la nonna mentre gli amici applaudivano divertiti alla scena e altri fischiavano in segno di disapprovazione per quello che stava facendo la nonna.