Ristorante pesce Zombi, torna in vita dopo essere stato cotto e sembrato

Un pesce zombi, un pesce molto prelibato in Cina richiestissimo nei ristoranti è tornato in vita dopo essere stato cotto.

Il pesce zombi in questione è stato servito a un ristorante cimese a un cliente e in un primo momento sembrava squisito. Sembrava pronto per essere mangiato ma come il cliente ha tentato di mangiarlo il pesce è rinato e ha cominciato a muoversi e a sbattere le pinne.

Forse il pesce voleva riacquistare la libertà a tutti i costi. Il cliente ha toccato il pesce con le bacchette e subito il pesce zombi ha reagito sbattendo le pinne.

Il pesce era stato tagliato e smembrato ma comunque era ancora in vita. L’evento è avvenuto in un ristorante del distretto di Yuexiu nella provincia cinese di Guangzhou.

Secondo alcuni però, nonostante il pesce sia stato tagliato e smembrato non era stato ancora cotto abbastanza e quindi era ancora vivo.

Di certo lo spavento per il cliente del ristorante è stato tanto.