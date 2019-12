Il figlio tredicenne si comporta male in casa e la mamma reagisce in un modo che fa discutere

Un ragazzino di tredici anni aveva trasformato il suo hobby, fare lo youtuber, in un vero e proprio lavoro iniziando anche a guadagnare.

Il ragazzo più aveva successo nel suo lavoro, più guadagnava e più si comportava male in casa trattando la mamma senza rispetto e pensando di essere già arrivato chissà dove. La mamma non tollerava questo atteggiamento del figlio e lo rimproverava spesso ma il ragazzo, per tutta risposta, pensava solo a se stesso e stava tralasciando anche lo studio perché fare lo youtuber era diventata la sua unica ragione di vita. La mamma, dopo un po’ di tempo, stanca di questo suo atteggiamento, ha pensato di scrivergli una lettera chiedendogli i soldi per ciò di cui usufruiva in casa , fino a quel momento, a titolo gratuito:.

E così ha scritto un elenco:

affitto = 430 $

luce =$ 115

internet = $ 21

cibo = $ 150.

Poi ha pubblicato tutta la lista sui social ma in tanti non hanno approvato il comportamento della mamma pur condannando il ragazzo per l’atteggiamento di strafottenza che, ormai, aveva fatto suo.