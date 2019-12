Un bambino viaggia in un mezzo pubblico con la mamma che si addormenta e lui per tutto il tempo rimane in piedi a farle da cuscino.

Alcune volte ci sono delle immagini che arrivano dritte al cuore e che danno assoluto valore alla parola amore. L’amore più grande è indiscutibilmente quello che una madre prova e per il proprio bambino ma anche ciò che un figlio piccolo prova per la propria mamma è qualcosa che si avvicina ad un sentimento assoluto. Prova ne è questa storia che stiamo per raccontare e che è accaduta in Cina: mamma e figlio piccolo viaggiavano su un mezzo pubblico. La mamma seduta e il piccolo accanto a lei. Quando il bambino ha visto che la mamma si era addormentata le ha fatto da cuscino rimanendo immobile e reggendole la borsa. Un passeggero che ha assistito alla scena l’ha voluta immortalare e pubblicare su social scrivendo così: “Vedendo sua madre addormentarsi esausta contro la parete, il bambino ha usato la sua mano per farle da cuscino, in modo che il viso poggiasse sul morbido. Un gesto che mi ha spezzato il cuore e che ci dà un grande esempio.”

La foto ha raccolto tantissimi commenti ma uno, forse, è quello che più dà al bambino il giusto valore.

Un utente ha scritto così: ” Aiutatemi a trovare questo bambino. Voglio chiedergli di sposare la mia futura figlia! … Le persone come lui quasi non esistono! ”