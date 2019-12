Calciomercato Inter, Marotta indaffaratissimo in arrivo Vidal e Eiksen del Tottenham

L’affare Arturo Vidal potrebbe chiudersi già nei primi di gennaio. Questa è la sensazione che si ha in casa Inter.

Il giocatore vuole a tutti i costi l’Inter. La squadra del Barcellona vuole cederlo ma non in prestito secco per sei mesi. Le due squadre stanno sempre in contatto per cercare un accordo che soddisfi entrambe.

Sembra che fino alla fine l’affare si farà e Antonio Conte avrà il centrocampista tanto desiderato che dovrebbe rinforzare in modo significativo il centrocampo dell’Inter.

Altro obiettivo dichiarato in casa Inter è Eriksen il fantasista del Tottenham è in scadenza di contratto e piace a tantissime squadre compresa la Juventus.

Eriksen è un giocatore di qualità che ha portato con le sue giocate l’anno scorso il Tottenham alla finale di Champions poi persa con il Liverpool.

Rinforzo richiesto da Antonio Conte è anche un uomo di fascia sinistra. Beppe Marotta punta su Marcos Alonso, mancino del Chelsea già allenato da Conte in alternativa può esserci Darmian del Parma.