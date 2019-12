Giovane donna si sposa ma dopo otto mesi divorzia, mio marito porta sfiga

Questa vicenda è accaduta in Egitto dove una donna , dopo solo otto mesi di matrimonio ha lasciato il marito perché, secondo lei, “porta sfiga”.

La donna racconta la vicenda in prima persona e dice che: “Quando ci siamo fidanzati qualcuno mi aveva messo in guardia ma io ho pensato che fosse solo l’ignoranza a farli parlare. E invece non era così”.

E poi continua raccontando del giorno del matrimonio e dice così: “durante la cerimonia c’è stato un corto circuito che ha rovinato il giorno più bello”.

Un altro episodio che l’ha lasciata esterefatta è stato quando: “Un giorno ho comprato un vestito bellissimo, era costoso, ho aspettato che il prezzo fosse più basso. Tornata a casa l’ho fatto vedere a lui e ha detto che sarebbe stato perfetto per me. Il giorno dopo l’ho indossato e si è rotto in più parti, in maniera stranissima, tanto da doverlo buttare. Ma questi sono solo piccoli esempi”.

La donna, dopo i vari e ripetuti episodi, ha ritenuto che per lei la soluzione migliore sarebbe stata quella di lasciarlo e così ha fatto anche se, pare a malincuore amandolo molto.