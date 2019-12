Arriva l’autobus nessuno fa posto ad un uomo in carrozzella che deve salire e il conducente ha un’idea brillante

Questa vicenda è accaduta a Parigi dove un conducente di un autobus stava alla guida del mezzo stracolmo di gente. Ad una fermata ha visto che ad attenderlo c’era un uomo che spingeva una carrozzella su cui era seduto il fratello. Poiché quando ha fatto uscire la pedana per far salire la carrozzella ha visto che nessuno dei presenti accennava a spostarsi per far salire l’uomo con l’handicap ha detto così: «Capolinea: scendere tutti».

E così tutti ii passeggeri sono dovuti scendere, molti anche nervosi, e lui ha fatto salire l’uomo che spingeva la carrozzella con il fratello disabile e ha continuato la corsa solo per loro due.

Il fratello dell’uomo disabile ha così raccontato: “È venuto da me e mi ha detto di salire a bordo con mio fratello. Ci ha detto che della carrozzina tutti potevano trovarsi ad aver bisogno da un giorno all’altro”.

Il conducente dell’autobus ha dato un esempio di grandissima civiltà e anche di altrettanta sensibilità.

Purtroppo, però, questo episodio ci dimostra che è più la gente indifferente alle sofferenze altrui che quella disposta a sacrificarsi di fronte ad una persona sfortunata.