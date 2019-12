La moglie è al letto malata in isolamento e il marito sta tutto il giorno seduto fuori dalla sua porta per farle sentire la sua vicinanza

Una coppia davvero speciale quella composta da Jon Newman, californiano e Marci. Lo sa bene la figlia di diciassette anni che ha voluto postare la foto di suo padre che non vuole lasciare la moglie neppure per un attimo e ha sistemato una sedia e una scrivania fuori dalla porta per farle sentire che lui è li per qualunque cosa lei avesse bisogno. Marci è ammalata e si è dovuta sottoporre alla radioterapia per un cancro alla tiroide. Dopo la seduta con le radiazioni, nessuno può starle vicino e allora il marito ha messo una sedia e una scrivania fuori dalla porta della camera da letto e sta lì tutto il tempo.

La figlia ha scattato la foto e l’ha postata sui social commentandola così “Mio padre ha messo una scrivania fuori dalla sua porta per tenerle compagnia, e io sto piangendo”.

Marci, la moglie malata ha dichiarato: “Jon viene a ogni appuntamento dal medico, a ogni analisi del sangue, a ogni intervento, a ogni seduta di radiazioni … E come potete vedere, se non può essere al mio fianco resta il più vicino possibile”.