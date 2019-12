Vince alla lotteria un milione ma poi annullano il sorteggio, la reazione dell’uomo

Una vicenda davvero incredibile quella accaduta ad un uomo in Svizzera, Andreas Burkli, che è stato durante una lotteria ed è stato dichiarato vincitore del primo premio che era un milione di euro ma poi, gli hanno comunicato che si era verificato un errore tecnico e il sorteggio era stato annullato.

Questa notizia, che è stata riportata dalla BBC online, ha anche fatto sapere che si trattava di una lotteria televisiva a cui Burkli aveva partecipato.

L’uomo è stato dichiarato vincitore, lo avevano anche festeggiato ma poi gli hanno semplicemente chiesto scusa e gli hanno comunicato che c’era stato un problema tecnico non meglio precisato e la lotteria era stata annullata e, di conseguenza anche il premio.

Certamente Andreas sarà rimasto malissimo ma non sono state riportate reazioni particolari né dichiarazione che avrebbe lasciato. Non si sa neppure se ha partecipato alla lotteria successiva o, piuttosto, non credendoci più ha pensato che non parteciperà nel futuro.

Certamente sarà stato un bruttissimo colpo per l’uomo che, con tutta probabilità, aveva già immaginato come usare il danaro o, almeno una parte di esso.