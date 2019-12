Decidono di fare un ordine per posta che arriva 40 anni dopo, la reazione dei protagonisti

Avevano deciso di fare un ordine per posta: le magliette del circolo di tennis di Melburne. Le aspettavano anche con ansia per indossarle ma il pacco tardava ad arrivare così tanto che i protagonisti hanno pensato che non sarebbe più arrivato e, invece 40 ani dopo il pacco è arrivato a destinazione.

I protagonisti hanno commentato così: ”Li useremo per festeggiare il mezzo secolo. Prima non valevano nulla, ora rappresentano un pezzo della nostra storia”.

Alla Fox Sports l’hanno presa con sportività e non si sono per nulla adirati.

Dal circolo di tennis di Viewbank è arrivata questa informazione a proposito del pacco: “Era tutto unto, mezzo rotto, ma il contenuto era intonso. Ci faremo una edizione speciale. Per noi è stata una fortuna che si sia perso, siamo diventati famosi”.

Il portavoce del servizio di posta australiano ha voluto porgere le sue scuse e si è giustificato così: ”Ci scusiamo, era caduta in un angolo, non l’abbiamo più vista. Siamo contenti che non se la siano presa e abbiano trovato una soluzione alternativa”.