Futuro sposo cambia idea e non si vuole più sposare, si finge morto

Una coppia era in procinto di sposarsi e allora la ragazza Alex Lanchester, 23enne che viveva con il fidanzato Tucker Blandford, un 23enne in America ma era dell’Inghilterra è tornata qualche tempo a casa , dai genitori prima di affrontare il grade passo. Mentre la ragazza era , dunque, a casa dei genitori, il fidanzato si è reso conto che, in realtà, non aveva alcuna voglia di sposarsi ma non sapeva come dirlo alla sua futura moglie.

Dopo averci pensato molto ha ritenuto che l’unico modo ragionevole fosse quello di fingersi morto. E allora ha chiamato la sua fidanzata e camuffando la voce e spacciandosi per suo padre ha detto così: «Ciao Alex, sono il papà di Tucker. Non c’è un modo semplice di dirtelo, mio figlio è morto in un tragico incidente d’auto».

La prima reazione della fidanzata, sconvolta, è stata quella di precipitarsi a casa del fidanzato in America dove, inevitabilmente, ha scoperto la verità.

E’ chiaro che la ragazza, dopo il primo momento di sollievo nell’apprendere che era una bugia che fosse morto, è rimasta malissimo per ciò che le aveva fatto Tuker e ha commentato così questa vicenda: «Ci vorrà molto tempo perché ritorni a fidarmi degli uomini e non so nemmeno se mai ci riuscirò».