Coppia di fidanzati compra un gioco da tavola usato e dentro trova sei anelli con diamanti

Una coppia di fidanzati che conviveva, Chris Lightfoot, 27 anni, e la sua fidanzata Mandy Flack, dovevano ospitare a casa loro per alcuni giorni i genitori di lui e allora, pensando a come trascorre il tempo, sono andati in un negozio che vendeva roba usata e hanno comprato per 2 dollari un gioco da tavola.

La copia che vive a Toronto, in Canada, pensava che in quel modo il tempo sarebbe trascorso piacevolmente, infatti Chris ha dichiarato: “Ho immaginato che con i miei genitori in città, non avremmo assolutamente potuto passare una nottata sfrenata. Così ho pensato di passare al negozio dell’usato per comprare alcuni giochi da tavolo”.

Quando però, hanno aperto la scatola hanno visto che dentro c’erano sei anelli che già a prima vista sembrava che valessero. Hanno pensato di farli valutare e hanno scoperto che il loro valore complessivo era pari a 18.000,00 euro.

I ragazzi hanno provato in vari modi a rintracciare il proprietario del gioco ma non ci sono riusciti e hanno deciso di tenere per se gli anelli.