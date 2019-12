Entrano in casa e rubano tutto anche i regali di Natale, la padrona di casa reagisce così

Una donna inglese, Alexandra Groome, di 27 anni incinta vive a Derby, in Inghilterra con il compagno, Andre Mahjouri, 31 anni e il loro bambino.

Una sera, rientrando a casa , appena hanno aperto la porta hanno visto che avevano ricevuto la visita dei ladri e la casa era stata completamente svaligiata.

Dopo il primo momento di sgomento, quando è ritornata la calma, la donna ha voluto scrivere una lettera ai ladri e, per fargliela arrivare in qualche modo, l’ha pubblicata sui social.

La lettera è del seguente tenore: “Ai ladri che hanno svaligiato la nostra casa: volevo solo dirvi ‘grazie’. Grazie per averci tolto i televisori: abbiamo parlato di più tra di noi in famiglia. Grazie per avermi rubato tutto ciò che è materiale: quegli oggetti non valgono le mie lacrime. Siamo una famiglia sana e salva e questa è la cosa più importante. Grazie, perchè attraverso questo brutto periodo ho capito che intorno abbiamo delle persone che ci vogliono davvero bene e che ci sostengono. Grazie per avermi fatto capire la reale importanza del Natale, passare più tempo con i miei cari“.