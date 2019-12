Wanda Nara inedita, “Curo da sola i miei 5 figli. A casa sono l’ultima a andare a letto e la prima a svegliarmi”

Wanda Nara ha voluto aprire le porte della sua splendida abitazione a Alfons Signorini, direttore di “Chi” e prossimo conduttore del Grande Fratello Vip.

Proprio Alfonso Signorini ha voluto fortemente che la compagnia di Mauro Icardi fosse una delle opinioniste della nuova edizione di Grande Fratello Vip che andrà in onda dal prossimo 7 gennaio.

Wanda Nara ha raccontato a Alfonso Signorini che è lei che cura direttamente i suoi cinque figli e non ha tate.

La showgirl ha detto che: “A casa mia sono sempre quella che dorme di meno: l’ultima ad andare a letto, la prima a svegliarmi. Alle sei. Lo faccio per preparare la prima colazione”

Wanda Nara ha anche parlato della sua prossima esperienza al Grande Fratello Vip e ha detto di essere sempre stata una fan del programma e di aver visto numerose versioni del GF spagnolo.

Wanda Nara ha anche detto che la sua esperienza al grande Fratello le servirà per farsi conoscere dal grande pubblico italiano che la vede come la compagna di Mauro Icardi e come opinionista della trasmissione sportiva Tiki Taka.

Wanda Nara ha anche parlato del suo ruolo di procuratrice del marito: «Sono immagini… A me piace creare un’immagine, anche da sogno, mi piace farlo per gioco e per lavoro. Poi, lontano dal social, ho ancora un altro ruolo, quello di procuratrice, dove sono più austera. E poi, soprattutto, io sono la mamma con le scarpe da tennis che corre con i suoi bambini. Non mi vedrete mai truccata fuori dagli impegni di lavoro. E non mi vedrete mai con l’autista».