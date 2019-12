Ultimi sondaggi politico elettorali, a Salvini il regalo più bello di Natale lo fa Mentana, la Lega ricomincia a salire!

La Lega, secondo quanto annunciato da Enrico Mentana al Tg de La7, ricomincia a salire prepotentemente. Secondo quanto riferito dal noto giornalista, la Lega in pochi giorni guadagna lo 0,7% dei consensi e si attesta al 32,9% delle intenzioni di voto.

Forse per Matteo Salvini è il regalo più bello per le feste di Natale rivedere la Lega crescere prepotentemente. I sondaggi che danno la Lega nuovamente in salita sono stati redatti appositamente per La7 dall’Istituto Swg.

Per due settimane il segno della Lega è stato sempre negativo, negli ultimi giorni però il nuovo balzo in avanti, forse dovuto al caso Gregoretti e alla richiesta da parte dei magistrati di Catania di procedere nei confronti di Matteo Salvini.

La maggioranza degli italiani vede la richiesta dell’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini come un atto politico. In questi giorni, inoltre, gli stessi ex alleati di governo nella persona di Luigi Di Maio, capo politico del M5S, si sono lavati le mani sul caso che non ne sapevano niente.

La seconda forza politica del paese ha un distacco molto sostanzioso dalla Lega. Il Pd, infatti, si attesta al 17% arretrando in pochi giorni dell’0,5% delle intenzioni di voto.

Male anche il Movimento 5 Stelle che si attesta al 15,7% perdendo un altro 0,2%. Fratelli d’Italia invece continua a salire. Il sogno di Giorgia Meloni di raggiungere e superare il M5S non sembra più una chimera.

Il partito di Giorgia Meloni ottiene un lusinghiero 10,5% dei consensi a soli 5% dai grillini.

Forza Italia scende al 5,5% dei consensi, mentre Italia Viva è sotto il 5% attestandosi al 4,7% delle intenzioni di voto.