Dentista pronto a lavorare gratis per i poveri della sua città, ma nessuno si presenta

Un professionista di Belluno ha deciso di prestare i propri servizi gratuitamente alle persone della propria città ma nessuno si è presentato al suo studio.

Il professionista è un dentista affermato in città e si è rivolto alla Caritas cittadina per dare la sua disponibilità gratis a curare i denti a chi non ha le possibilità economiche per farlo.

Il dentista aveva deciso di offrire la propria disponibilità, dopo che un giornale aveva pubblicato un articolo nel quale si appurava che gran parte degli italiani, a causa del perdurare della crisi, non avevano abbastanza soldi per curare i denti a loro stessi e ai figli.

Il dentista è rimasto molto amareggiato per quanto letto e subito si è rivolto alla Caritas della città e ha dato la sua disponibilità per curare le persone selezionate dalla stessa associazione umanitaria gratuitamente.

Ma dopo due anni dall’aver dato la propria disponibilità il dentista non si è visto arrivare nessuno nel proprio studio e ha deciso di raccontare la bizzarra storia ai media della città.

Secondo quanto raccontato dallo stesso professionista forse la Caritas non si è mossa come doveva o forse l’igiene dentale non è ritenuto così primaria per i cittadini.