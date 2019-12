Decide di sposarsi e vuole a tutti i costi un abito e allora, per indossarlo, dimagrisce di 65 chilogrammi

Una ragazza, Mary O’Toole all’apparenza era molto felice: amici, fidanzato e una vita piena di soddisfazioni. Questa ragazza, però, era in forte sovrappeso e faceva tante rinunce a causa del suo aspetto fisico. Una di queste rinunce stava per farla proprio quando ha deciso di sposarsi, infatti, pur avendo scelto un vestito, non poteva indossarlo a causa del suo aspetto fisico. Allora la ragazza, non si è persa d’animo e poiché voleva a tutti i costi solo quell’abito da sposa, si è messa a dieta.

Insieme al fidanzato ha iniziato a mangiare sano, a fare attività sportiva e a dedicare del tempo a se stessa e così in un anno ha perso 65 chilogrammi.

Mary O’Toole, che fin da bambina era sempre stata un po’ grassottella, era diventata obesa con gli anni ma da sola è riuscita a raggiugere il suo obbiettivo.

Il peso eccessivo le provocava dolori alle ginocchia e un senso continuo di affaticamento. Invece, perdere tutto quel peso nel modo più sano le ha fatto riacquistare salute e bellezza. E ha potuto coronare il suo sogno: sposare il suo fidanzato con l’abito dei suoi desideri.