Calciomercato Milan, i rossoneri a un passo da Zlatan

Urgono ritocchi in casa Milan. I dirigenti sono già al lavoro per cercare di comprendere quali possano essere i rinforzi giusti per la rosa rossonera.

Il Milan ha avuto una sonora batosta a Bergamo. Il 5 a 0 con l’Atalanta passerà alla storia forse come una delle giornate più nere della squadra rossonera.

Secondo le ultime notizie i dirigenti rossoneri non hanno perso la fiducia nel poter disputare una seconda parte di campionato all’altezza del nome della squadra.

Il Milan è alla ricerca di rinforzi e sembra che il primo sia proprio il ritorno di uno dei giocatori più rappresentativi della società rossonera, Zlatan Ibrahimovic.

Il giocatore svedese ha più volte detto che ha nostalgia dell’Italia e ha il desiderio di tornare quanto prima a giocare nella serie A.

Nelle ultime ore ci sono stati diversi contatti con la dirigenza rossonera. Maldini e Boban stanno facendo di tutto per far dire il fatidico si al forte giocatore svedese, un po’ in avanti con l’età ma comunque in grado sempre di fare la differenza.

Il Milan ha necessità di conquistare un posto almeno in Europa League e l’innesto di un uomo d’esperienza come Zlatan potrebbe dare la scossa decisiva alla squadra.

Nella rosa del Milan sembra sempre più probabile l’innesto anche di Jean-Clair Todibo, sembrerebbe che la dirigenza rossonera abbia trovato già l’accordo con il Barcellona.