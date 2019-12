Andrea Giambruno marito della Meloni precisa “ Giorgia è una leader ma a casa comando io!”

Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni ha rilasciato una lunga intervista a Libero.it nella quale parla anche della sua vita privata con la leader di Fratelli d’Italia.

Andrea Giambruno ha parlato del suo rapporto con Giorgia Meloni e ha ricordato che lui è nato a Milano e che dopo tre anni, a settembre scorso, si è dovuto trasferire a Roma perché la loro bambina reclamava la presenza anche del papà.

Il compagno della Meloni parla di Roma di una città bellissima ma dove non funziona nulla: “Ci sono due gocce e la città si è fermata. Ci hanno avvisato alle 21 che l’indomani l’asilo non avrebbe aperto. La Raggi era terrorizzata dal freddo, poi guardi il termometro e la temperatura minima è sette gradi”.

Andrea Giambruno ha continuato a parlare dello stato pietoso in cui versa la capitale: «Un disastro, non puoi capire. Buche, siepi, sterpaglie, rifiuti anche lungo le arterie principali. Manca la manutenzione ordinaria. E poi, malgrado sia splendida, la città ormai è incapace di essere attrattiva. Non ci sono eventi, nessuna organizzazione».

Andrea Giambruno ha 38 anni di mestiere è un giornalista di Mediaset e da cinque anni è l’inseparabile compagno di Giorgia Meloni.

Il giornalista Mediaset è uno degli autori del programma Stasera Italia in onda tutte le sere su Rete 4.

Un programma che sta avendo un grande successo.

Il giornalista ha raccontato come ha conosciuto la Meloni: «No, è stato un colpo di fulmine. Una sera è arrivata da Del Debbio, a Quinta Colonna, dopo una giornata di comizi e aveva fame. La sua portavoce ha tirato fuori dalla borsa una banana ma dopo due morsi Giorgia è stata chiamata in scena, così me l’ ha mollata in mano, scambiandomi per un assistente».

Il famoso giornalista ha voluto però a un certo punto dell’intervista puntualizzare: “Nella coppia l’ uomo sono io, non faccio il mammo, non so neppure fare da mangiare”.