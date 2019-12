Giornalista fa una mammografia in diretta tv e scopre di avere il cancro

Non sappiamo se sia stato un caso o una fortuna, ma la giornalista Amy Robach sarà certamente ricordata per colei che ha avuto la terribile notizia del cancro in diretta tv davanti a centinaia di migliaia di telespettatori.

La donna, madre di 5 figli, nel corso di una trasmissione mattutina dal nome “good morning America”, in onda tutti i giorni dalle 7 alle 9, aveva accettato di sottoporsi ad una mammografia in diretta tv per esortare le donne a sottoporsi a questo tipo di esame utilissimo per la prevenzione del tumore al seno.

Il senso era quello di dimostrare a tutte che l’esame rapido ed indolore doveva diventare una routine per sconfiggere il cancro grazie alla diagnosi precoce.

Per questo la giornalista aveva eseguito lo screening con la massima tranquillità forte di una vita sana, di un’alimentazione corretta senza avere alle spalle una familiarità che potesse far preoccupare.

Purtroppo però, qualche giorno dopo al ritiro del referto, Amy Robach ha scoperto di avere un tumore al seno, scoperto grazie ad una fortunata coincidenza.

La donna è moglie dell’attore Andrew Shue conosciuto al grande pubblico per la sua partecipazione alla serie tv “Melrose Place”.