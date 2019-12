Matteo Salvini fa a pezzi Giuseppe Conte “Molla un ministro? Ne mettono due! L’amore per le poltrone di questi impostori è senza limiti”

Proprio nel giorno in cui Giuseppe Conte annuncia che non vede un suo futuro fuori la politica, Matteo Salvini lo fa a pezzi con un post su Twitter nel quale lo attacca duramente per come ha risolto le dimissioni del ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti.

L’ex ministro Lorenzo Fioramonti si è dimesso da titolare del dicastero dell’istruzione in polemica con il governo per mancanza fondi nelle nuova legge finanziaria per la scuola e per la ricerca.

Matteo Salvini ha attaccato Conte per aver sostituito un Ministro con due Ministri: “Molla un ministro? Ne mettono due! L’amore per le poltrone di questi impostori è senza limiti”.

Subito dopo le dimissioni di Lorenzo Fioramonti sia il M5S che il Pd avevano rivendicato il dicastero e, secondo Salvini, Giuseppe Conte per non scontentare nessuno ha deciso di nominarne due di Ministri.

Uno per la ricerca, Gaetano Manfredi, vicino al Pd e poi un altro ministro per la scuola, Lucia Azzzolina del Movimento Cinque Stelle.

Matteo Salvini ha anche postato una foto con Giuseppe Conte nella veste di prestigiatore che raddoppia le poltrone.