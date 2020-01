Ora per Giuseppe Conte gli immigrati sono importantissimi “Abbiamo bisogno di loro, fanno lavoro che molti non vogliono fare”

Il Premier Giuseppe Conte durante il suo discorso di fine anno durante il quale ha fatto un bilancio dell’azione di governo ha parlato anche della questione immigrati.

Il Presidente del Consiglio che nel precedente governo gialloverde ha firmato i tanti discussi decreti sicurezza ha parlato del tema immigrati.

Conte ha detto che: “Il tema vero è che se abbiamo delle persone che non vengono minimamente integrate nella comunità nonostante abbiano diritto a rimanere sul territorio e a ottenere l’asilo, è una grande sconfitta”.

Il presidente del Consiglio continua il suo discorso affermando che : “È qui la peggiore insidia cui si espone la comunità nazionale perché possiamo anche continuare a coltivare la propaganda ma lo vediamo tutti che abbiamo bisogno anche dei migranti. I migranti sono quelli che ci aiutano in tante attività che molti nostri concittadini non sono più disponibili a svolgere, non abbiamo sufficienti forze lavoro. Adesso dobbiamo lavorare per processi di integrazione più efficaci”.