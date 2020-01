Mangiano in un bar e lasciano 2020 euro di mancia, la cameriera è sconvolta

Una ragazza che fa la cameriera in un bar ha vissuto un giorno incredibile, perché, dopo aver servito la colazione ad una copia di coniugi, quando è ritornata al tavolo per sparecchiare ha trovato il pagamento della consumazione pari a 23 dollari più una mancia molto generosa.

La coppia le ha sorriso ed è andata via. La ragazza, fino a che non si è avvicinata al tavolo, non aveva compreso il perché di quel sorriso complice ma , quando ha visto i soldi ha capito cosa avevano fatto i due avventori.

Vicino ai soldi c’era anche un biglietto su cui c’era scritto: “Happy New Year” e poi “2020 Tip Challenge”.

Quindi i due coniugi avevano lasciato tra i soldi della consumazione e quelli della mancia un importo pari alle cifre che compongono il nuovo anno.

La ragazza destinataria di tale regalo, Danielle Franzoni, prima è andata dal proprietario del locale chiedendo se per caso si trattava di uno scherzo organizzato da lui ai suoi danni e poi , dopo che il suo datore di lavoro le ha detto che lui non ne sapeva nulla ha dichiarato: “Cose come questa non succedono a persone come me”.

In ogni caso la ragazza ha raccolta la sfida ed è andata anche lei in un locale dove ha consumato e ha dato una mancia di 20 dollari e 20 centesimi, dunque 20,20 dollari come le cifre che compongono il nuovo anno giustificandosi così: “Questo è quello che potuto non posso permettermi di fare come quella coppia”.