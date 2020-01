Posta le foto sui social della sua vacanza ma in realtà per 42 giorni non si è mai mossa di casa

Una foto al giorno delle sue meravigliose vacanze solo però che in vacanza un giovane ragazza olandese di 25 anni non c’è mai stata.

La ragazza si chiama Zilla Van Den Born ha 25 anni e vive ad Amsterdam. Ha deciso di fare un esperimento che poi è risultato essere riuscito perfettamente.

Ha postato alcuni selfie in riva al mare, o in bellissime piscine, mentre era intenta a fare un’immersione tra i pesci della barriera corallina ma in realtà era tranquillamente a casa.

La ragazza nei giorni in cui per i suoi amici social risultava essere in vacanza in realtà era rinchiusa a casa invece ha fatto credere a tutti che stava passando dei giorni bellissimi a mare ma in realtà erano tutti fotomontaggi.

La ragazza agli amici aveva detto che per le vacanze estive sarebbe andata in una località molto nota del Sud-Est asiatico.

Grazie a alcuni programmi di fotoritocco ha fatto credere a tutti che effettivamente era in vacanza.

Poi ha invitato alcuni suoi amici a casa e ha mostrato a tutti come era riuscita a prenderli in giro per più di mese.

La ragazza ha ripreso con una webcam le reazioni dei suoi amici e poi le ha postate sulla sua pagina Facebook spiegando tutto l’accaduto.