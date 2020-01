Una bimba è nata già con due denti, un evento raro che si verifica ogni 3 mila nascite, la mamma aveva paura ad allattarla

Un evento rarissimo si è verificato in Galles. Una bambina appena nata aveva già sviluppata una parte del suo corpo.

La piccola si chiama Rose Pullen ed è nata con due denti già ben sviluppati. L’evento si è verificato in un ospedale in Galles.

La mamma in un primo momento aveva paura ad allattarla, poi però rassicurata dai medici ha iniziato a farlo. I medici le hanno spiegato che un evento simile si verifica solo in un caso ogni 2/3 mila nascite.

La piccola Rose è diventata in pochissimi giorni famosissima in Galles. La madre Chloe Pullen ha detto che subito dopo la nascita della sua piccola ha allargato le labbra della piccola e ha visto i suoi due denti ben sviluppati.

La madre della piccola ha raccontato che: “Le ostetriche non avevano mai visto una bambina nato con i denti. Tutti venivano a vederla in reparto ed erano curiosi. Io ero preoccupata per l’allattamento al seno, ma fortunatamente non ho sentito alcun dolore”.

La piccola sta benissimo e non avrà in futuro alcun problema per i suoi due incisivi già ben sviluppati.