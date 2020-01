Dopo gli eccessi ecco i semplici passi per avere una forma strepitosa

A Natale si eccede ma è bene subito dopo correre ai ripari per aspettare la prossima primavera in gran forma. E allora una nutrizionista ha indicato 4 facilissime mosse per rimettersi in forma. La nutrizionista è

Stefania Ruggeri del Crea Alimenti e Nutrizione all’ANSA, che ha detto così: “Per contrastare lo sfalsamento dei ritmi sonno-veglia tipici dei giorni di festa è bene fare esercizi fisici nelle prime ore del mattino, non solo per consumare le calorie assunte in eccesso, ma anche per migliorare l’attività del cortisolo, l’ormone dello stress che può essere coinvolto nell’aumento di peso”.

Per quanto riguarda gli alimneti che è bene consumare la dottorss aha fatto il seguente elenco: bisogna bere tanta acqua, usare fermenti lattici,e poi consumare tanta frutta, verdura e pesce.

La dottoressa e ricercatrice continua così: “Molti studi hanno dimostrato che questo tipo di alimentazione aiuta a ridurre il colesterolo e la glicemia perché alleggerisce il carico di acidi grassi saturi assunti nei giorni delle feste”.

E poi ancora: “Già negli anni ’90 era stato dimostrato che 1 settimana di cattiva alimentazione con surplus calorico, può modificare il ‘microbiota’ intestinale e portarci ad una disbiosi, un aumento dei cosiddetti batteri ‘cattivi’, responsabile di un male assorbimento dei nutrienti e del rischio di sovrappeso”.

“Durante le feste è facile aver esagerato con qualche bicchiere di troppo, senza aver bevuto abbastanza acqua”