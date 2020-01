Giorgia Meloni a Ferrara “contribuiremo alla storica vittoria del centrodestra. I signori di Roma sono abbarbicati alla poltrona”

Tantissima gente ieri per Giorgia Meloni a Ferrara. La leader di Fratelli d’Italia ha iniziato il suo tour per le prossime elezioni regionali che si svolgeranno il 26 gennaio.

Giorgia Meloni ha scaldato i cuori dei suoi militanti quando dal palco di Ferrara ha pronunciato la significativa frase “contribuendo alla storica vittoria del centrodestra“.

Giorgia Meloni è stata chiara, il voto in Emilia Romagna avrà risvolti anche a livello nazionale.

La leader di Fratelli d’Italia ha detto che “dal voto in Emilia Romagna dipendono moltissime cose. Questi signori a Roma, così abbarbicati alla poltrona se anche l’Emilia Romagna svolta, probabilmente non potranno continuare a fare finta di niente”.

Per la Meloni se anche la roccaforte rossa dovesse cadere il governo non può far finta di niente: “Forse anche il presidente Mattarella dovrebbe dare un altro significato all’articolo uno della Costituzione, quello per cui la sovranità appartiene al popolo”.

Meloni ha parlato della nuova finanziaria: “Quando si devono pagare le tasse anche per la sinistra prima gli italiani. Solo per pagare le tasse, per il resto sempre prima gli altri”.

La Meloni si esposta anche sulla crisi nazionale: “Ora lo propone anche la Ue. Sono anni che FdI lo fa. Ecco, ci sono arrivati anche loro. Un eventuale blocco navale europeo dovrà fermare l’arrivo di armi in Libia ma anche e soprattutto la partenza dei barconi dal nord Africa“.