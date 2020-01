Calciomercato Juventus, Paratici sta preparando un colpo da sogno, in arrivo dal PSG

Sembra che la Juventus nelle ultime ore stia concentrando tutte le sue forze per un acquisto che potrà materializzarsi solo a giugno ma si tratterebbe di un grandissimo colpo.

Paratici è a lavoro per portare in maglia bianconera per la prossima estate un attaccante in grado di fare 20 goal a campionato e di essere decisivo anche in alcune gare di Champions. Si tratterebbe di un grande ritorno nel campionato italiano. Il giocatore, sogno segreto della dirigenza bianconera, è Mauro Icardi.

Parartici avrebbe già trovato l’accordo per il ritorno del giocatore in Italia con la moglie del campione argentino e manager, Wanda Nara.

Mauro Icardi non sarebbe disposto ad accettare il riscatto del Psg e così ritornerebbe in Italia a Milano a casa Inter in attesa che la società nerazzurra e la Juventus trovino l’accordo per la cessione a titolo definitivo.

Mauro Icardi sta giocando alla grande con il Psg e ha conquistato la maglia da titolare a suon di goal riuscendo a essere sullo stesso piano di giocatori del livello di Neymar, Mbappè e Cavani.

Lo scoglio da superare da parte della Juventus ora sarebbe proprio Marotta e l’Inter, sempre contrari alla cessione di Mauro Icardi a una diretta concorrente.