Lo sposo cambia idea e la sposa fa in modo che il giorno delle sue nozze qualcun altro sia felice

Una ragazza dell’Indiana aveva impiegato due anni per organizzare il suo matrimonio perché ci teneva che tutto fosse perfetto.

Aveva anche destinato a questa organizzazione un budget molto importante perché voleva che il suo giorno fosse memorabile non solo per lei ma anche per tutti gli inviatati.

E così si era dedicata anima e corpo a ogni dettaglio.

Il girono del matrimonio, però, lo sposo ha cambiato idea e non si è presentato all’altare.

La sposa, dopo un iniziale e comprensibile momento di sgomento, ha pesato che quel giorno non poteva essere annullato e così si è data da fare per invitare quanti più “senza tetto” possibile e ha offerto loro il lussuosissimo banchetto di nozze presso Ritz Charles a Carmel, fuori Indianapolis.

Tutto questo per fare in modo che almeno qualcuno potesse ricordare quel giorno come un giorno bellissimo.

La ragazza ha così dichiarato: “Almeno c’è qualcuno che avrà bei ricordi. Ero anche molto arrabbiata per tutto quel cibo che sarebbe stato gettato nella spazzatura”.