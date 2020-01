De Luca ironico “Salvini a Napoli veniva spesso ma non per fare il Ministro, ma per mangiare i friarielli”

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca è uno dei maggiori esponenti del Partito Democratico. De Luca ha iniziato a far parlare di sé come Sindaco di Salerno, poi ha continuato la sua carriera politica prima candidandosi come presidente della regione Campania poi diventando uno dei governatori più conosciuti del Sud Italia.

Dopo quasi cinque anni di mandato con le elezioni regionali che si svolgeranno in Campania prossimamente. De Luca torna a parlare di politica nazionale e in particolare di Matteo Salvini.

Il governatore ha riferito che Salvini gli è molto simpatico.

Ma poi ironizza sul leader della Lega, in particolare di quando il segretario del Carroccio era Ministro degli Interni.

De Luca ha parlato, a un’emittente locale, delle frequenti visite di Salvini nel capoluogo campano: «Salvini è venuto spesso a Napoli? Sarà venuto per assaggiare i friarielli, non per fare il ministro dell’Interno».

Poi il governatore campano ricorda un tweet notturno di Salvini: “Di quel periodo, di quando era ministro, ricordo in particolare un tweet notturno. Cioè questa sera broccoletti e radicchio. Questo era il messaggio che lanciava il ministro dell’Interno, non quanti agenti avrebbe mandato a Napoli o le iniziative di sicurezza come il posto di polizia all’ospedale San Giovanni Bosco, ma tweet gastronomici. È stato allora che ho capito cosa veniva a fare a Napoli».