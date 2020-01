Si mette a dieta e per 40 giorni beve solo birra, dimagrisce di 20 Kg

Un uomo, Del che vive nello stato dell’Ohio aveva deciso di mettersi a dieta perché aveva parecchi chili da smaltire.

Studiano varie diete aveva appreso che i monaci di Baviera, nel diciassettesimo secolo, per un periodo, circa 46 giorni, assumevano solo birra e allora ha deciso di imitarli.

Ha iniziato a bere dalle 2 alle cinque birre al giorno e ha iniziato subito a sentirsi meglio.

Su sentiva leggero, per nulla appesantito, molto lucido ed estremamente scattante.

Ha bevuto così solo birra per 40 giorni, durante i quali non ha mangiato altro.

Del in quaranta giorni ha perso 20 chili sostenendo di sentirsi benissimo e di non avvertire alcun sintomo che qualcosa non andava nel suo organismo.

Gli amici e i familiari erano molto preoccupati di questa sua decisione ma lui raccontava che non si era mai sentito così in forma in tutta la sua vita.

Del dopo questo digiuno interrotto solo dalla birra ha deciso di seguire una dieta questa volta inserendo anche alimenti da mangiare.