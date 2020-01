Presentatrice iraniana lascia il giornale della tv di Stato per sempre “Perdonatemi ho mentito per 13 anni”

Una decisione che sicuramente le porterà ripercussioni nel suo paese che dimostra però quanto quella donna ci tenga al suo lavoro.

Una giornalista iraniana, Gelare Jabbari, ha deciso di abbandonare la tv, era la presentatrice del telegiornale della tv di Stato. La donna ha spiegato le sue dimissioni affermando di essere pentita di aver mentito per 13 anni alla gente.

La donna ha chiesto scusa a tutti e poi ha annunciato le sue dimissioni. In seguito al gesto di Gelar Jabbari ci sono state le dimissioni anche di Saba Rad e Zahra Khatami.

La decisione di dimettersi dal ruolo di presentatrice tv è scaturita dopo che è stata diffusa la notizia che l’areo ucraino era stato abbattuto da missili iraniani.

Le autorità iraniane per tre giorni avevano sempre riferito, mentendo, che non erano stati loro i colpevoli dell’abbattimento dell’areo con la conseguente morte di 176 persone tra le quali molti bambini.

La giornalista Jabbari ha avvisato di voler per sempre chiudere con la televisione con un post su Instagram:

“Perdonatemi per avervi mentito per 13 anni. Non tornerò mai più in televisione”.