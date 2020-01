GFVip, confessione choc dell’ex tronista Ivan Gonzalez “A 14 anni ho scoperto che quella che pensavo fosse mia sorella era in realtà mia madre”

L’ex tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez ha trovato in Barbara Alberti una persona affidabile alla quale confidarle i suoi segreti.

In particolare, Ivan Gonzalez ha parlato del suo strano rapporto con la madre: “La mia famiglia è un po’ strana. Io sono vissuto sempre con mia nonna. Mia madre quando mi ha avuto era piccolissima. Aveva 15 anni. Adesso ha 45 anni. Quando cammino per la strada con lei, mi fanno le foto i paparazzi e dicono che è la mia fidanzata. Mi ha cresciuto mia nonna, mentre mia madre per me è stata sempre una sorella. Andando avanti, però, ho capito. Io pensavo che mia nonna e mio nonno fossero mia madre e mio padre“.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi rivelato a Barbara Alberti come ha scoperto che quella che pensasse fosse la madre in realtà era sua sorella: “A 14 anni, mi hanno fatto la carta d’identità dove c’era scritto anche il nome di mia madre e mio padre. Diceva: Ivan Gonzalez figlio di Vittoria e figlio di Antonio. E mi sono detto ‘Chi è Antonio? Mio padre è Juan’. Poi ho chiesto e me lo hanno detto. È stata una bella botta perché ero piccolo. Ho sempre avuto un rapporto bellissimo con mia madre, ma non l’ho mai chiamata mamma nella vita. Anche adesso”.