Benedetta Bosi la 20enne l’ultima ex di Flavio Briatore “Lui mi ha deluso dal punto di vista umano”

La bella studentessa Benedetta Bosi ha parlato della sua presunta love story con Flavio Briatore che ha provocato non poche polemiche.

Benedetta Bosi è intervenuta da Barbara d’Urso e ha raccontato il suo punto di vista sulla presunta storia d’amore con il ricco manager.

La ragazza ha subito esordito dicendo che: “Questa amicizia non è andata in porto. Ora non ci sentiamo più, i rapporti tra di noi si sono freddati”.

La giovane e bella modella ha voluto rimarcare come tra lei e Briatore sia nata solo una bella amicizia e che rimasta molto delusa che però il manager non l’abbia mai difesa dopo il clamore della notizia delle loro presunta love story.

La ragazza ha detto di aver conosciuto Briatore a una cena a Montecarlo. A cena lei era con amici. Subito dopo la cena sarebbe nata l’idea di un viaggio insieme in Kenia, nazione dove Flavio Briatore vive da tempo:

“Quella sera ci siamo subito trovati è nata una bella sintonia. Due suoi amici mi hanno chiesto di andare con loro in vacanza in Kenya e dopo averne parlato con i miei genitori sono partita Abbiamo fatto scalo a Roma, per questo ci hanno paparazzato lì. Ma abbiamo dormito in stanze separate”

La ragazza ha voluto sottolineare che il bacio tra lei e Briatore apparso su tutti i giornali di gossip è stato un gioco: “Io dico le cose in faccia, non sto mai zitta. Dico quello che penso. Questo non a tutti piace e crea incomprensioni. Non è vero che lui mi ha lasciata con un sms: non siamo mai stati insieme. Dal punto di vista umano sono delusa: mi aspettavo qualche parola di difesa nei miei confronti, come ho fatto io, invece è sempre stato zitto”.