Operaio non può andare in pensione perché deve estinguere il mutuo, datore di lavoro paga per lui

Una storia bellissima che arriva dal Texas dove un uomo di 69 anni, Albert Brigas non poteva ancora andare in pensione perchè doveva finire di pagare il mutuo e senza lo stipendio non ce l’avrebbe fatta.

Albert che lavorava come meccanico in un’azienda che restaura automobili vintage, la Renown Auto Restoration a San Antonio, in Texas aveva sempre fatto in modo esemplare il suo lavoro e il suo datore di lavoro, Rudy Quinones ha raccontato così: “Albert è una persona umile, estremamente laboriosa, e non esiterebbe un attimo per aiutare chiunque … Vogliamo bene alla sua famiglia, Albert ha prestato tanti anni di servizio da noi, veniva a lavorare anche se era malato, non è mai arrivato in ritardo, è semplicemente una di quelle persone che mette tanto orgoglio in quello che fa”.

Quando il datore di lavoro ha saputo che non poteva andare in pensione perché aveva ancora il mutuo da pagare gli ha detto così:

“Gli ho detto: Quanto ti piacerebbe andare in pensione un po’ prima?” “Non aveva afferrato, allora gli ho detto: Dimmi quanto ti manca per finire di pagare casa”.

Albert e Rudy sono andati in banca e Rudy ha versato 5.000 dollari per il suo dipendente e poi gli ha detto: “ora puoi goderti la pensione”.

Rudy ha dichiarato così: “Poter renderli felici è una sensazione incredibile”.