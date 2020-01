Il marito la lascia e la sua vendetta è originalissima

Una donna, Sonia Barton di 47 anni è stata lasciata dal marito e, dopo l’iniziale momento di sgomento e tristezza in lei ha prevalso il senso della vendetta e ha meditato a lungo su come potersi vendicare del marito facendogli in qualche modo del male ma senza esporsi troppo.

Alla fine ha preso una decisione incredibile: ha preso tutta la collezione del marito di 33 giri e 45 giri a cui l’uomo teneva in particolar modo e che aveva ancora nella casa coniugale e l’ha usata come pavimento della sua cucina.

Il risultato è stato molto d’effetto e lei ne è rimasta decisamente soddisfatta.

La donna che aveva già in mente di rimodernare la cucina ha trovato questa idea brillante e ha speso 2.500 per realizzare il pavimento che si vede nella foto.

Lei stessa ha dichiarato così: “Mi diverte, mi fa ridere ogni volta che cammino in cucina e li vedo. Ho realizzato il pavimento a sezioni perché non volevo farlo tutto in una volta, così potevo continuare ad usare la mia cucina”.

E poi ha aggiunto: “Adoro il fai-da-te e il colore … Già quando mi sono sposata volevo usare dischi in vinile sul pavimento, ma a mio marito non piaceva l’idea, quindi non appena ci siamo separati ho deciso di farlo”, e non a caso ha usato quelli dell’ex.

L’ho fatto durante la sera e i weekend. Alla maggior parte dei miei amici è piaciuto. Alcune persone hanno visto le foto e hanno detto che era un po’ folle, ma quando sono venuti e l’hanno visto si sono resi conto che è funzionale. È folle e mi riflette”.