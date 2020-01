Una bambina passeggia lungo un cornicione al quinto piano di un albergo

Una scena terribile filmata e postata in rete vede come protagonista una bambina molto piccola forse di quattro o cinque anni che passeggia lungo un cornicione di un hotel al quinto piano.

Questa vicenda è avvenuta a Tenerife, nelle Canarie e la scena è stata girata da un turista che da lontano non poteva fare altro che filmare perché in nessun modo avrebbe potuto raggiungerla per metterla in salvo.

La bambina è uscita da una finestra presumibilmente della stanza che occupava insieme ai suoi genitori e ha iniziato a camminare lungo il cornicione.

Su questo cornicione non c’è alcuna possibilità di appoggiarsi ma solo di tenere l’equilibrio cosa che la bambina è riuscita a fare molto bene.

Solo ad un certo punto sembra che stia per inciampare ma poi riprende l’equilibrio.

Dopo aver fatto questa pericolosissima passeggiata la bambina è ritornata sui suoi passi e nella stanza. Pare che la mamma in quel momento fosse sotto la doccia e non si sia accorta di nulla.

Questa vicenda è accaduta

nella zona di Playa Paraíso.

I genitori ,dalla prime ricerche sembra siano dei turisti finlandesi che erano lì per passare le vacanze di Natale