Mattia Santori ritorna in Tv, il leader delle Sardine a Che tempo che fa “Volevamo dare una lezione di stile alla politica, ci siamo riusciti”

Una lezione di stile alla Politica era questo che le Sardine volevano dare e da quello che ha dichiarato Mattia Santori durante la trasmissione “Che tempo che fa” ci sono riusciti.

Eppure solo qualche giorno fa lo stesso Mattia Santori aveva dichiarato che per alcuni mesi non sarebbero apparsi in tv , per il Movimento delle Sardine iniziava la fase due, ma evidentemente non è riuscito a stare lontano dalla televisione.

Santori ha detto che: “Abbiamo cercato di scomparire, ma non ci siamo riusciti. Sapevamo che sarebbe stato un momento mediaticamente molto forte, ma per noi era importantissimo tornare a dare attenzione alla dimensione nazionale”.

A detta di Mattia Santori, nonostante le diatribe interne, il Movimento si darà una nuova dimensione: “Abbiamo scoperto la potenza dell’immagine. Abbiamo lavorato molto con le immagini, non abbiamo riflettuto sulla potenza di un’immagine che ha completamente distorto quello che è successo quella giornata, il nostro ruolo, il motivo di quell’incontro”.

Per il leader delle Sardine il Movimento ha dato modo che si creasse sui media una gentilezza che mancava in precedenza: “La gentilezza abbiamo cercato di renderla parte della nostra rivoluzione. Sia a partire dalle parole, abbiamo trovato tanti interlocutori, è stato anche un bene per i social media, avere un’invasione di parole, non di odio, ma di rispetto”.