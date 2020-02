Giletti a Otto e Mezzo su La7 “Sardine partigiani del terzo millennio? Ho troppo rispetto per i partigiani, meglio lasciare stare”

Paragoni che non si dovrebbero neanche fare… alcuni esponenti del centrosinistra hanno definito il movimento delle Sardine “Partigiani del terzo millennio”.

Su questa frase forte è intervenuto Massimo Giletti a Otto e Mezzo. Il famoso giornalista ha detto: “Ho troppo rispetto per i partigiani. Queste parole è meglio lasciarle stare”.

Massimo Giletti ha anche parlato del futuro delle Sardine: “Oggi riempire le piazze significa avere un seguito. Penso possano mettersi in gioco, è difficile che un partito dica loro: accomodatevi”.

Giletti ha detto che secondo lui è arrivato il momento per le Sardine di scendere in campo e di sporcarsi le mani strutturandosi come un partito: “Forse li carichiamo di troppe responsabilità, ma chi fa 100mila persone in una piazza deve diventare strutturale. Altrimenti perderanno tutta la loro credibilità. Avete riempito le piazze in un momento di vuoto della sinistra e questo è straordinario, però ora vi dovete sporcare le mani. Non basta stare in un angolino e dire: siamo per la pace e contro l’odio”.