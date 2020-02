A 23 anni ha acquistato una villa da 4,5 milioni, ecco come ha fatto

Un ragazzo di soli 23 anni, Jordan Maron, ha fatto un acquisto davvero molto importante per un ragazzo della sua età: ha comprato una villa di 380 mq sulle colline hollywoodiane per un valore di 4,5 milioni di dollari.

Il ragazzo per potersi permettere questa abitazione non ha chiesto soldi a nessuno ma ha usato solo ciò che ha guadagnato con il suo lavoro che , in realtà, proprio un lavoro non è ma, più che altro un hobby.

Il ragazzo, infatti, ha la passione dei videogiochi e trascorre le sue giornate a giocare e poi posta i video delle sue partite su Youtube.

Su youtbe è conosciuto come “CaptainSparklez” e ha ormai raggiunto più di 8 milioni di fans.

I video che posta lo vedono giocare e commentare mentre gioca.

Riscuotono un successo incredibile tale da potergli garantire delle entrate favolose.

Il ragazzo ha trovato la sua dimensione perfetta, un lavoro che in realtà è una passione. Lavora e si diverte oltre a guadagnare tantissimo.

Certo non è l’unico youtuber così famoso e così ricco ormai il web è pieno di questi ragazzi tanto in gamba da vivere e guadagnare giocando.