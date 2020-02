Intorno alle ore 16 di oggi, uno spettacolare incidente è avvenuto vicino alla Caserma dei Carabinieri al Madonnella.

Un’auto, per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale, si è ribaltata.

L’auto stava percorrendo il lungomare verso il centro cittadino di Bari. Non sembra che l’incidente abbia provocato feriti. Sempre sul lungomare un pò più avanti due auto si sono scontrate. Il secondo incidente è avvenuto tra via Brigata Regina e Largo e Corso Vittorio Veneto.