Giorgia Meloni come Gianfranco Fini, la risposta della leader di Fdi a Tagadà su La7 è da Oscar…

Giorgia Meloni è sempre più seguita con interesse e in molti pensano a lei come il primo Premier donna in Italia.

La Meloni è stata ospite a Tagadà su La 7 nel primo pomeriggio di ieri. La fondatrice di Fratelli d’Italia è stata intervistata da Tiziana Panella.

Tiziana Panella ha paragonato la Meloni a Gianfranco Fini l’ex leader di Alleanza Nazionale, la risposta di Giorgia Meloni è stata da Oscar: “E’ un paragone forzato e improprio, Fini tradì la destra, non penso che si possa dire la stessa cosa di me. Non penso si possa dire che cambio posizione in funzione di chi mi adula”.

Poi la giornalista de La7 ha chiesto a Giorgia Meloni se ci sono incomprensioni con Matteo Salvini per i candidati alle elezioni regionali in Campania e Puglia e per i sondaggi. Secondo gli ultimi sondaggi Fratelli d’Italia sta sempre più guadagnando consensi mentre la Lega frena: “Fratelli d’Italia sale nei sondaggi? Continuo a mantenere l’umiltà, ascolto i cittadini e non sparo sentenze”.

Per la Meloni è importantissima l’unione del centrodestra. La leader di Fratelli d’Italia sente che il vento per il centrodestra è a favore e che se ci fossero elezioni il suo partito avrebbe un gran risultato.