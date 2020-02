Perde la testa per il prete, durante la messa sale sull’altare

Una donna si è innamorata di un prete e ha iniziato a perseguitarlo in tutti i modi.

La donna che ha 49 anni è stata anche denunciata dal prete per stalking ma nessun limite impostole l’ha fermata.

Per la sua condotta è stata arrestata e le è stato vietato di avvicinarsi al prete ma lei ha continuato ad andare dritta per la sua strada e a perseguitare il prete che non sa più come difendersi dalle sue attenzioni.

Il prete che inizialmente era in provincia di Latina è stato poi trasferito a Fondi proprio per proteggerlo da questa donna.

Ma non è servito a nulla perchè la donna lo ha raggiunto ed è salita sull’altare rivolgendosi contro i fedeli che provavano a tutelare il prete.

E’ stato necessario di nuovo chiamare la polizia che l’ha allontanata ma certamente la donna ritornerà all’attacco perchè ciò che prova per quel prete è una vera e propria ossessione.

Un sentimento certamente malato.