Portavalori perde soldi per la strada, traffico in tilt , gli automobilisti provano a prendere i soldi

Un portavalori ha perso soldi per strada e tuti gli automobilisti che lo seguivano si sono fermati dove capitava con le loro macchine per prendere i soldi sparsi per la strada.

Questa vicenda è accaduta nel New Jersey e ha provocato anche diversi incidenti che sono stati segnalati vicino a East Rutherford, nel New Jersey.

A perdere il danaro per la strada è stato un furgone portavalori della Brinks e tutti gli automobilisti che seguivano il furgone si sono precipitati a raccoglierli anche causando diversi incidenti.

E’ stato anche girato un video della vicenda e la polizia sta provando a rintracciare gli automobilisti che si sono fermati a prendere soldi.

Brinks ha rilasciato il seguente comunicato: “Possiamo confermare che c’è stato un incidente con uno dei nostri furgoni questa mattina, che stiamo indagando”.

Gli automobilisti che hanno sono riusciti a recuperare un po’ di danaro non credevano ai loro occhi e non hanno esitato a fermare i loro mezzi per entrare in possesso del danaro ma, probabilmente , ora ne pagheranno le conseguenze.