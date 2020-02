Mattia Santori leader delle Sardine a “Amici”, Maria De Filippi “Sono molto contenta che abbia accettato, non è di parte come Salvini”

Alla prima puntata di Amici su Canale 5 saranno ospiti i leader del Movimento delle Sardine, Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli.

A volere la loro partecipazione al reality è stata la conduttrice del programma Maria De Filippi. Il programma riparte domani 28 febbraio, con un mese e mezzo d’anticipo.

A svelare la partecipazione delle Sardine al programma è stata la stessa conduttrice: «Sono molto contenta che abbiano accettato il mio invito per parlare di valori umani. Non sono un partito politico, rappresentano un movimento e non credo che la loro presenza possa essere strumentalizzata. Non potrei fare altrettanto invitando Salvini, perché è troppo legato a una parte politica. Se ci fosse qualcuno che vota Lega, ma che avesse un messaggio di speranza per i ragazzi, sarebbe il benvenuto”.

Anche le Sardine hanno gradito l’invito: «Non c’è piazza che non valga la pena riempire. Venerdì sera le Sardine si rivolgeranno a una piazza nuova, fatta di altre storie».

Saranno in totale 9 le puntate e 10 i talenti in gara.

La conduttrice ha anche detto che : «Mi hanno chiesto di anticipare e ho accettato con piacere solo che, nelle prime tre puntate, sarò in tv due giorni di seguito: venerdì con Amici e sabato con C’è posta per te, poi passeremo al sabato. È una bella sfida, dato che questo è un anno in cui i talent non vanno benissimo: prima di tutto perché di questo genere di programmi ce ne sono troppi, e la formula si sta un po’ logorando, e poi perché ormai i ragazzi si propongono, con le loro creazioni, canzoni o altro, direttamente sul web e già lì capiscono se le loro proposte funzionano oppure no».